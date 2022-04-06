София, , 17:52 — REGNUM Десятки наименований шоколадной продукции изымаются из розничной продажи в нескольких регионах Болгарии из-за возможного заражения указанных товаров сальмонеллой. Об этом 6 апреля сообщает БТВ.

Сальмонеллы skeeze

Обязательному изъятию полежат конфеты, плитки, вафли и шоколадные яйца производства известных мировых кондитерских предприятий.

Как отмечено в заявлении Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов, покупатели, которые приобрели подобные товары, могут сдать их в торговые точки и вернуть затраченные средства.

В то же время эксперты призывают население сохранять спокойствие и не распространять панических слухов относительно сложившейся ситуации.

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