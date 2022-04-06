Подгорица, 6 апреля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на сегодняшний день инвестировал в Черногорию 704 миллиона евро в 76 проектов, сообщил глава офиса учреждения в Подгорице Ремон Закария, передает RTCG.

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Сообщил, что и в 2020 году у банка был ряд одобренных операций, но обычно речь идет о финансировании от 30 до 50 миллионов в год.

«Также 69 процентов идет на устойчивость инвестиций в инфраструктуру, т. е. промышленность, торговлю, агробизнес и транспорт. ЕБРР профинансировал Крновскую ветряную электростанцию, которая стала первым частным проектом в своем роде», — сказал Закария.

«Мы активно участвуем в подготовке технико-экономического обоснования улучшения инфраструктуры широкополосного доступа в интернет с намерением помочь Черногории инвестировать в этот аспект инфраструктуры», — добавил Закария.