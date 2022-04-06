6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Верховную раду внесён законопроект о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией, её историей и выдающимися деятелями.

Мирослава Романенко, , 18:43 — REGNUM Украинские власти задумались над искоренением на территории страны любого упоминания о России. Так, в Верховную раду внесён законопроект о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте». Также новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «Запрещённая Украина».

Читайте также: На Украине хотят запретить связанные с Россией географические названия

«В Верховную Раду внесли законопроект, запрещающий географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Так хотят ускорить десоветизацию и дерусификацию страны, укрепить дух и мораль украинской нации. Тогда придётся страну переименовывать. Всё-таки окраина России. Да и Киев — мать городов русских. Да и Еленского тогда надо переименовать в Вальдемара или Адольфа какого-нибудь. Негоже его Владимиром называть», — не без сарказма написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Нет, страну не надо переименовывать. Вернуть все в зад до подарков земельных! А там пусть хоть все перерисуют и перепишут», — добавила Татьяна.

«Ну, пусть начнут с Одессы, Николаева, Херсона. Их же Екатерина Великая основала. Днепр, опять же, в России начинается. Да и к происхождению названия страны вопросы имеются», — написал Константин.

«Очень актуальный законопроект. И, главное, очень своевременный. Украине сейчас больше нечем заняться…» — с сарказмом пишет Marina.

«Это не цирк. Это психбольница», — отреагировала Ольга.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Отлично, сменить все названия городов построенных Империей и СССР! А лучше — снести… Все бегом по хуторам и хаткам!» — иронизирует Лариса К.

«Столько связано с Россией, что только Нью-йорк и Лемберг (Львов — М. Р.) на глобусе Украины останутся…» — отреагировала Ирина Т.

«Смешно. Особенно, когда само существование государства Украина висит на волоске…» — отметил один из комментирующих.

«Тогда и Киев запрещайте. Ибо он напрямую связан с Россией. Его завоевал русский князь и перенес туда столицу Руси. Да и вообще запретите все города Украины, так как их строили русские цари и императоры, а также саму Украину, так как ее создала Россия», — отреагировал Alex E.

«Самые актуальные вопросы на данный момент», — добавил Арсений В.

«Хм… И как теперь будет Украина называться?» — задумался Виктор К.

«У них страна скоро исчезнет. А они…» — комментирует новость Камал Х.

«Это как? Запретят вообще ВСЕ названия на Украине? Как можно убрать из кусочка всё, что связано с целым?» — комментирует новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Пусть себя запретят лучше», — призвала Елена Л.

«Трудно жить без мозга, но они же пытаются», — иронизирует Kontramot.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Первым запретят слово «Киев» (мать городов русских)», — отметила Kate.

«На Украине хотят запретить Украину», — с сарказмом добавил Velikij. dzi.

«Проще саму Украину запретить», — написала Татьяна П.

«Будут натягивать сову на глобус, т. е. Галичину на территорию бывшей Украины. Главное, что местное население там этим довольно и даже готово активно влиться в процесс», — не без сарказма пишет Evgeny.

«Требую немедленно переименовать города Вышгород, Ужгород, Миргород в Вышмiсто, Ужмiсто, Мирмiсто», — смеется Марина М.

«Пусть что хотят принимают… Перед смертью не надышишься. Очень хочется, чтобы это полуфашистское бандитское полугосударство-недоразумение перестало существовать на географических картах. И не только», — не выдержал Сергей З.

«Это ведь единственное, что мешает Украине? Когда они уже поймут, что дело не в названиях и памятниках…» — отреагировал Сергей С.

«Ну наконец-то… Они сами себя запретят», — смеется Сергей Ш.

«Проще убрать Верховную раду — дешевле обойдется и никто не заметит», — не без юмора добавила София.

«Прыщ, пожелавший удалить тело, на котором он когда-то вырос», — не без сарказма подытожил один из участников обсуждения.

Читайте также: Сеть: «Сейчас самое время!» — Рада хочет частично изменить гимн Украины