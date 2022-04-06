Санкт-Петербург, 6 апреля 2022, 18:03 — REGNUM Наземный вестибюль станции «Электросила» на «синей» ветке Петербургского метрополитена в ходе реконструкции могут сделать двухэтажным. Проект капитально отреставрированного здания на Московском проспекте представили на заседании Градсовета, передает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Проект нового наземного вестибюля станции метро Петербурга «Электросила» на фоне существующей современной архитекутуры.
Проект нового наземного вестибюля станции метро Петербурга «Электросила» на фоне существующей современной архитекутуры.
Проект АМС

Архитектурно-градостроительный облик вестибюля после капитальной реконструкции здания 1961 года постройки экспертам представил главный архитектор проекта (Архитектурной мастерской Сахновского (АМС) Виктор Сахновский. По его словам, в планах у Смольного и Петербургского метрополитена — полностью заменить эскалаторы с частичной заменой наклонного хода и вестибюля станции. Он уточнил, что наземные вестибюли станций «Электросила», как и станции «Фрунзенская», «Парк Победы» на той же синей линии, были возведены по типовому проекту архитекторов Арона Гецкина и Валентины Шуваловой.

Станция «Электросила» получила свое название от расположенного рядом одноименного производственного объединения, производившего генераторы для электростанций и другое энергетическое оборудование (ныне входит в концерн «Силовые машины»). Проект реконструкции предполагает возведение на месте одноэтажного круглого здания вестибюля двухэтажного, с пристройкой, отвечающего современным требованиям.

Проект наземного вестибюля станции метро Петербурга «Электросила».
Проект наземного вестибюля станции метро Петербурга «Электросила».
Проект АМС

«Для увеличения пассажиропотока и обеспечения безопасной эксплуатации станции предусматривается увеличение эскалаторов с трех до четырех. Для удобства пассажиров изменяется схема входов-выходов с увеличением числа турникетов и расширением информационно-кассовой зоны», — рассказал архитектор членам Градсовета.

По проекту, площадь участка, на котором стоит вестибюль, не изменится. Однако площадь застройки увеличится на 64,6 кв. метра, как и высота здания — с 8 до 11,6 метров. Венчать вестибюль будет стеклянный купол. Облицовка фасада будет выполнена в шлифованном граните.

Экспертам Градсовета не понравилось, что за счет включениях торговых помещений, которые в основном расположились в пристройке, изменяется облик здания. Также вызвало замечание расположение входов и выходов из вестибюля. При этом то, что вестибюль прирастёт вторым этажом, замечаний не вызвало. Там планируется разместить административную часть.

Схема наземного вестибюля станции метро Петербурга «Электросила».
Схема наземного вестибюля станции метро Петербурга «Электросила».
Проект АМС

Напомним, в настоящий момент архитекторы также дорабатывают новый вариант оформления вестибюля станции метро «Фрунзенская» на второй (синей) линии Петербургского метрополитена. Реконструкцию эскалаторов на станции планируют начать уже в 2022 году, а полностью поменять вестибюль должны к 2026 году. По оценкам Смольного, на это уйдет 6,5 млрд рублей.

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