Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Наземный вестибюль станции «Электросила» на «синей» ветке Петербургского метрополитена в ходе реконструкции могут сделать двухэтажным. Проект капитально отреставрированного здания на Московском проспекте представили на заседании Градсовета, передает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Проект АМС Проект нового наземного вестибюля станции метро Петербурга «Электросила» на фоне существующей современной архитекутуры.

Архитектурно-градостроительный облик вестибюля после капитальной реконструкции здания 1961 года постройки экспертам представил главный архитектор проекта (Архитектурной мастерской Сахновского (АМС) Виктор Сахновский. По его словам, в планах у Смольного и Петербургского метрополитена — полностью заменить эскалаторы с частичной заменой наклонного хода и вестибюля станции. Он уточнил, что наземные вестибюли станций «Электросила», как и станции «Фрунзенская», «Парк Победы» на той же синей линии, были возведены по типовому проекту архитекторов Арона Гецкина и Валентины Шуваловой.

Станция «Электросила» получила свое название от расположенного рядом одноименного производственного объединения, производившего генераторы для электростанций и другое энергетическое оборудование (ныне входит в концерн «Силовые машины»). Проект реконструкции предполагает возведение на месте одноэтажного круглого здания вестибюля двухэтажного, с пристройкой, отвечающего современным требованиям.

Проект АМС Проект наземного вестибюля станции метро Петербурга «Электросила».

«Для увеличения пассажиропотока и обеспечения безопасной эксплуатации станции предусматривается увеличение эскалаторов с трех до четырех. Для удобства пассажиров изменяется схема входов-выходов с увеличением числа турникетов и расширением информационно-кассовой зоны», — рассказал архитектор членам Градсовета.

По проекту, площадь участка, на котором стоит вестибюль, не изменится. Однако площадь застройки увеличится на 64,6 кв. метра, как и высота здания — с 8 до 11,6 метров. Венчать вестибюль будет стеклянный купол. Облицовка фасада будет выполнена в шлифованном граните.

Экспертам Градсовета не понравилось, что за счет включениях торговых помещений, которые в основном расположились в пристройке, изменяется облик здания. Также вызвало замечание расположение входов и выходов из вестибюля. При этом то, что вестибюль прирастёт вторым этажом, замечаний не вызвало. Там планируется разместить административную часть.

Проект АМС Схема наземного вестибюля станции метро Петербурга «Электросила».

Напомним, в настоящий момент архитекторы также дорабатывают новый вариант оформления вестибюля станции метро «Фрунзенская» на второй (синей) линии Петербургского метрополитена. Реконструкцию эскалаторов на станции планируют начать уже в 2022 году, а полностью поменять вестибюль должны к 2026 году. По оценкам Смольного, на это уйдет 6,5 млрд рублей.