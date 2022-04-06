Москва, , 17:46 — REGNUM Украина не соблюдает нормы Женевской конвенции при обращении с российскими военнопленными, заявил 6 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что ещё 1 апреля официальный Киев сообщил в МИД Британии о том, что не будет соблюдать Женевскую конвенцию по отношению к российским военнослужащим, попавшим в плен.

«Об этом свидетельствует то, что киевский режим еще 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.

Кроме того, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный Комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов», — подчеркнул Мизинцев.

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