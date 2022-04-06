Вашингтон, , 17:46 — REGNUM США вводят новый пакет санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает 6 апреля Белый дом.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

В частности, Вашингтон вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Исключение предусмотрено лишь для операций, необходимых для оплаты поставок российских энергоносителей.

Также Соединённые Штаты совместно со странами G7 и Евросоюзом вводят запрет на все новые инвестиции в российскую экономику.

Кроме этого, вводятся персональные санкции, затрагивающие членов семей президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России.