Вашингтон, 6 апреля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. США вводят новый пакет санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает 6 апреля Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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В частности, Вашингтон вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Исключение предусмотрено лишь для операций, необходимых для оплаты поставок российских энергоносителей.

Также Соединённые Штаты совместно со странами G7 и Евросоюзом вводят запрет на все новые инвестиции в российскую экономику.

Кроме этого, вводятся персональные санкции, затрагивающие членов семей президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России.