Архангельск, , 17:44 — REGNUM Архангельская область увеличит производство элитного картофеля. Об этом в соцсетях заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

Урожай картофеля Cap.ru, Минсельхоз Чувашии

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«У нас в Архангельской области хоть и Арктика со всеми вытекающими, но картошка растёт отлично, особенно элитные сорта. Суммарный объем производства семян высоких репродукций составляет 2 500 тонн, при этом собственное потребление внутри региона — порядка тысячи тонн. Поэтому мы поставляем элитные сорта семян еще в 15 регионов России. Объемы будем наращивать, поскольку интерес к нашей продукции есть — контракт на выращивание семенного материала с аграриями в одной только Воронежской области заключен на 500 тонн», — написал глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельские власти заявили о намерении резко увеличить объемы производства ягод.