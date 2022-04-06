Усть-Луга, Ленинградская область, , 17:53 — REGNUM По данным Росморречфлота, в марте 2022 года перевалка грузов в российских портах Балтики снизилась на 7,7%, в том числе порту Усть-Луга (Ленинградская область) — на 2,6%. Несмотря на западные санкции, порты продолжают активно развиваться.

Александр Дрозденко в порту «Усть-Луга» Lenobl.ru

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Об этом стало известно по итогам рабочей поездки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Кингисеппский район региона. В Усть-Луге губернатор провел встречу с представителями терминалов и руководством портов Усть-Луга, Выборг, Приморск и Высоцк, руководством Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ, Северо-Западного таможенного управления РФ, ФГУП «Росморпорт».

Как отмечалось в ходе совещания, несмотря на отказ зарубежных компаний работать с российскими грузами, работа в портах с продолжается. Более того, в Усть-Луге идет речь о необходимости создания еще одной якорной стоянки судов для ожидания погрузки в водах России. Решением этого вопроса уже занимаются федеральные органы власти.

«Ленинградская область входит в тройку крупнейших логистических регионов страны, на наши порты приходится 20% российского грузооборота, и нам важно сохранить поступательность их развития», — отметил Александр Дрозденко.

В Вистино губернатор также осмотрел результаты первого этапа строительства комплекса «Ультрамар» по перевалке удобрений, на котором используются беспыльный и бесконтактный способ погрузки. В составе комплекса — железнодорожная станция, 34 купольных хранилища для минеральных удобрений, герметичный конвейерный продуктопровод протяженностью 900 метров для доставки грузов на морской терминал. В планах инвестора — дальнейшее расширение комплекса и строительство нового терминала для увеличения объема переваливаемых грузов.

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