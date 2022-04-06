Мурманск, 6 апреля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Мурманской области на поддержку рынка труда направят более 210 млн рублей, сообщает региональное правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM За работой

«Средства пойдут в том числе на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, и общественных работ для граждан, а также на профессиональное обучение работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на поддержку занятости регионы Поволжья дополнительно получат 1,4 млрд рублей.