Таллин, 6 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Эстонии направило двум русскоязычным школам письмо, в котором попросило убрать портреты российских государственных и политических деятелей. Об этом сообщил эстонский порталTribuna.ee.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

Одной из таких школ оказалась Таллинская кесклиннаская русская гимназия (TKVG). Заместитель председателя попечительского совета TKVG Алиса Блинцова сообщила порталу, что в школе висят портреты выдающихся учеников и выпускников этого заведения, в их числе: патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс), Дмитрий Брунс — главный архитектор города Таллина в 1960-х — 1980-х годах, Рудольф Итс — советский этнограф, профессор, доктор исторических наук, Николай Андреев — историк и литературный критик, директор Кондаковского института в Праге, профессор Кембриджского университета, Григорий Кроманов — советский и эстонский кинорежиссер и другие.

Из россиян-современников в гимназии висят портреты актеров телевидения и кино Яны Есипович и Павла Ворожцова, выпускников учебного заведения.

«Наша гимназия портреты снимать не будет, ибо никаких портретов российских политических деятелей у нас нет и не было никогда», — отметила Алиса Блинцова в своем комментарии.