Бишкек, , 17:35 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой открыть наземную границу для киргизстанцев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 6 апреля.

Садыр Жапаров President.kg

Казахстанский лидер пообещал дать чиновникам поручение рассмотреть этот вопрос по существу.

Также во время телефонных переговоров главы двух республик договорились о визите президента Казахстана в киргизскую столицу в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, запланированных на конец мая текущего года.