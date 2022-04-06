Бишкек, 6 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой открыть наземную границу для киргизстанцев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 6 апреля.

President.kg Садыр Жапаров

Казахстанский лидер пообещал дать чиновникам поручение рассмотреть этот вопрос по существу.

Также во время телефонных переговоров главы двух республик договорились о визите президента Казахстана в киргизскую столицу в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, запланированных на конец мая текущего года.