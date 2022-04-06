Красногорск, , 17:35 — REGNUM С 11 апреля 2022 года в Подмосковье открывается пожароопасный сезон. Об этом 6 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Лесной пожар

Режим повышенной пожарной опасности на территории лесов региона продлится до 31 октября 2022 года.

«Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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