Тамбов, , 17:34 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

6 апреля выявлено 184 новых случая заражения коронавирусом – на восемь меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 112 тыс. 510 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 106 тыс. 103 пациента, в том числе 152 – за последние сутки.

За весь период скончались 2349 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.