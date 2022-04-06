Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Министр торговли США Джина Раймондо заразилась коронавирусом, сообщает 6 апреля Reuters.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) The White House

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Полностью привитая и получившая бустерную дозу вакцины, Раймондо сдала домашний тест после того, как почувствовала недомогание, сообщили в министерстве.

В течение пяти дней Раймондо будет работать из дома и вернётся в офис после того, как получит отрицательный результат тест.