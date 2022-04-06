Москва, , 17:32 — REGNUM Факты пыток и издевательств над пленными российскими военнослужащими оставляются без внимания со стороны ООН, ОБСЕ и МККК, заявил 6 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он отметил, что даже поведение украинской стороны в ходе обмена военнопленными, даёт «все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных Сил России, находящимися в плену, не все в порядке».

«Кроме того, достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются к сожалению без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК.

Западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности», — рассказал Мизинцев.

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