Таганрог, Ростовская область, 6 апреля 2022, 17:29 — REGNUM Таганрогский городской суд (Ростовская область) оштрафовал местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил России. Таганроженка заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.
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Согласно административному протоколу, женщина на своей странице в соцсети опубликовала видеозапись с текстом, в котором содержались публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России в специальной военной операции на Украине. Свободный доступ к ролику был у неограниченного числа лиц.
Свою вину женщина не признала.