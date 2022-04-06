Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения разработать национальный план по борьбе с постковидным синдромом, мешающим части населения страны вернуться к работе, сообщает Reuters.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) Mark Olsen

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Постковидный синдром, который может появиться через несколько месяцев после перенесённого заболевания COVID-19, поражает порядка 7% взрослого населения США и 2,3% всего населения страны. Американская экономика теряет из-за синдрома порядка $386 млрд в виде заработной платы, сбережений и медицинских счетов, согласно данным организации Solve Long Covid Initiative.

Ожидается, что министерство здравоохранения США расширит исследования, а также займется уходом и предоставлением услуг для людей, страдающих от постковидного синдрома. Национальный план действий в области исследований должен быть обнародован в течение 120 дней.