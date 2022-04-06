Москва, , 17:23 — REGNUM Украинские власти длительное время срывают обмен военнопленными, заявил 6 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Киевом уже сорван готовившийся на 6 апреля обмен пленными.

«Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях.

Планируемый на сегодня обмен военнопленными, также сорван украинской стороной.

Список, заявленных к обмену, в количестве 251 военнослужащего, в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут.

При этом, со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена», — рассказал Мизинцев.

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