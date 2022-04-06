Ростов-на-Дону, , 17:23 — REGNUM В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 6 апреля.

Заморозки Pixabay.com

Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине ночи и утром 7 апреляместами по южной половине Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1…−2 градусов.

Жителей Ростовской области просят быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности во время снижения температуры воздуха. Заморозки также могут спровоцировать гибель сельскохозяйственных культур.