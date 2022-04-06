Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 6 апреля.

Pixabay.com Заморозки

Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине ночи иутром 7 апреля местами по южной половине Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1… −2 градуса.

Жителей Ростовской области просят быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности во время снижения температуры воздуха. Заморозки также могут спровоцировать гибель сельскохозяйственных культур.