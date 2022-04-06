Штат Оклахома, США, , 17:22 — REGNUM Законодатели американского штата Оклахома одобрили законопроект о запрете проведения абортов по желанию женщины без наличия медицинских показаний. Проектом предусматривается наказание от штрафа в размере $100 тысяч до лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает 6 апреля Reuters.

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Для того чтобы закон вступил в силу, его должен подписать губернатор-республиканец Кевин Ститт, ранее неоднократно заявлявший о поддержки данной меры. Ожидается, что закон может вступить в силу летом, если его не заблокируют суды по просьбе правозащитников и мединских центров.

Принятие закона в Оклахоме приведёт к увеличению территорий США, жители которых практически не имеют доступа к легальным абортам. После того как Техас запретил аборты после шести недель беременности, жительницы штата приезжали в Оклахому для проведения операции.