Белгород, 6 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. К ответственности за создание помех участникам дорожного движения привлекли госинспекторы мастера дорожной организации в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Https://31.мвд. рф/ Ремон дворовой территории

Работники одной из городских дорожных организаций на улице Щорса приступили к ремонту проезда. На место пригнали технику, однако не установили временные знаки и ограждения — это нарушает правила дорожного движения в части информирования водителей и пешеходов об опасности возникновения ДТП.

Должностное лицо — мастер дорожной организации — привлечён к административной ответственности. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 25 тысяч рублей. Нарушение правил устранили.