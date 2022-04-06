Москва, , 17:21 — REGNUM Законопроект, вводящий зеркальные меры на блокировку российских СМИ за границей, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Законопроект наделяет генпрокурора и его заместителей правом запрещать деятельность зарубежных СМИ в России в ответ на запрет российских СМИ за рубежом.

Генеральный прокурор или его заместители получают исключительное право на признание регистрации средства массовой информации (СМИ) недействительной и на прекращение действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание в случае установления фактов распространения средством массовой информации, вещателем противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации, информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции Российской Федерации, информации, направленной на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц.

Соответствующее решение направляется в Федеральную службу по надзору в сфере связи (Роскомнадзор), информационных технологий и массовых коммуникаций для исполнения в рамках установленной компетенции.

Журналист, зарубежный корреспондент могут лишиться аккредитации в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских средств массовой информации, осуществляющих деятельность в иностранном государстве.

«Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации», — отмечают авторы.

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