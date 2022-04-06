Вашингтон, 6 апреля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Серия фильмов «Шерлок Холмс» получит два спин-офф-сериала. Об этом пишет 6 апреля портал Screen Rant.

Скриншот YouTube Кадр из фильма «Шерлок Холмс»

Сериалы расскажут о новых героях вселенной писателя Артура Конана Дойла, которым будет уделено особое внимание в предстоящем фильме «Шерлок Холмс-3». Примечательно, что одним из исполнительных продюсеров проектов станет актёр Роберт Дауни-младший, сыгравший главную роль в оригинальной ленте.

Напомним, что «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» вышли в прокат в 2009 и 2011 годах соотвественно. Режиссёром обеих картин стал Гай Ричи («Большой куш»).