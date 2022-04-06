Москва, , 17:20 — REGNUM Переговоры России и Украины, а также провокацию в городе Буча (Киевская область), устроенную украинской стороной, обсудили 6 апреля по телефону российский президент Владимир Путин и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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Отмечается, что участники беседы говорили на актуальные для двух стран темы. Отношения двух государств «продолжают развиваться во взаимовыгод­ном ключе», подчёркивают в Кремле.

Кроме того, президент России рассказал главе венгерского правительства о ходе переговоров с Украиной. Он «дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче».

Напомним, Запад, опираясь на фейковый контент о том, что ВС РФ якобы устроили в Буче расстрелы мирных жителей, ужесточил риторику и принял новые антироссийские меры.

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