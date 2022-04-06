Лондон, , 17:15 — REGNUM Британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл заявил, что собирается «притормозить» и больше не работать полный день. Об этом 6 апреля пишет The Mirror, ссылаясь на свой источник.

Саймон Коуэлл Скриншот видео на YouTube

По словам инсайдера, Коуэлл собрался «уйти на пенсию» для того, чтобы больше времени проводить со своей невестой и сыном. «Его травма спины в результате велосипедной аварии в 2020 году и пандемия заставили его переориентировать свою жизнь, и в 62 года Саймон знает, что он не становится моложе», — объясняет источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Саймона Коуэлла госпитализировали — телеведущий получил травму во время катания на электрическом велосипеде. Это был не первый инцидент с электрическим велосипедом, в результате которого продюсеру нужна была медицинская помощь.

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