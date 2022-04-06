Телеведущий Саймон Коуэлл пообещал «уйти на пенсию»
Лондон, 6 апреля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл заявил, что собирается «притормозить» и больше не работать полный день. Об этом 6 апреля пишет The Mirror, ссылаясь на свой источник.
По словам инсайдера, Коуэлл собрался «уйти на пенсию» для того, чтобы больше времени проводить со своей невестой и сыном. «Его травма спины в результате велосипедной аварии в 2020 году и пандемия заставили его переориентировать свою жизнь, и в 62 года Саймон знает, что он не становится моложе», — объясняет источник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Саймона Коуэлла госпитализировали — телеведущий получил травму во время катания на электрическом велосипеде. Это был не первый инцидент с электрическим велосипедом, в результате которого продюсеру нужна была медицинская помощь.