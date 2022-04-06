Москва, 6 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Официальный представитель Peugeot на российском рынке ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил об отзыве 966 транспортных средств из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба Росстандарта.

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Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марок Peugeot 408 и Peugeot Partner, реализованные в период с ноября 2020 года по октябрь 2021 года.

«Причина отзыва транспортных средств: гайки ступиц задних колёс могут быть затянуты ненадлежащим моментом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех отзываемых автомобилях будет осуществлена замена гаек ступиц задних колёс и их затяжка с надлежащим моментом. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.