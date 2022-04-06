Челябинск, , 17:12 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский останется в истории России в качестве выдающегося государственного и общественного деятеля, а также патриота страны. Об этом заявил 6 апреля челябинский губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер

Kremlin.ru

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«Он был человеком искренним и бескомпромиссным, пользовался огромной популярностью и уважением среди россиян», — отметил чиновник. .

Он также добавил, что Владимир Вольфович на протяжении всей своей жизни твёрдо отстаивал интересы России и безгранично верил в её могущество и процветание. Кроме того, губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной политика.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Владимира Жириновского стало известно 6 октября. Он умер после длительной болезни.