Белград, 6 апреля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от коалиции «Объединенные за победу Сербии» Здравко Понош вышел из Народной партии, в которой он состоял до выборов 3 апреля. Об этом говорится в официальном сообщении Народной партии, опубликованном 5 апреля.

OpenClipart-Vectors Выборы

«Мы благодарим его за все, что он сделал, и желаем ему успеха в будущей политической деятельности», — отмечается в сообщении партии.

Напомним, что Здравко Понош на президентских выборах в Сербии получил 17,8% голосов. Выборы выиграл действующий президент Александр Вучич, который получил 58,8% голосов избирателей.