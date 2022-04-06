Краснодар, 6 апреля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Пять человек получили травмы в результате аварии с участием маршрутного автобуса в Краснодаре 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, в районе поселка Березового в Прикубанском округе города водитель грузовика Isuzu, при совершении маневра, не убедился в его безопасности и столкнулся с маршрутным автобусом «Богдан». Грузовик после столкновения перевернулся.

По предварительным данным, после аварии к медикам обратились пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По факту аварии прокуратура организовала проверку, уточнили «Кубанские новости».