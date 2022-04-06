Москва, , 17:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о едином стандарте предоставления ряда государственных услуг, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проектом федерального закона предусматриваются положения, направленные на технологическую стандартизацию порядка предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат субъектами РФ.

Речь идет о таких мерах поддержки, как назначение пособия на ребенка; компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; предоставление компенсации родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

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