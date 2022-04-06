Астрахань, , 17:09 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

6 апреля выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом – на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 60 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 110 тыс. 703 человека выписаны после курса лечения, в том числе 22 – за последние сутки.

За весь период скончались 2967 человек. Подтвержден один новый летальный случай.