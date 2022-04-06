Будапешт, 6 апреля 2022, 17:09 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полностью исключил вероятность ввода венгерских войск на территорию Украины без соответствующего решения НАТО.
По его словам, Венгрия не покинет пределы НАТО без решения альянса.
«Мы страна-член НАТО, и мы не покинем территорию НАТО без решения альянса», — процитировал ответ Орбана официальный представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач.
Ранее Орбан заявлял, что Будапешт в нынешней ситуации на Украине будет исходить из необходимости защитить 200 тысяч проживающих там граждан Венгрии.
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