Лос-Анджелес, США, , 17:04 — REGNUM Американский актёр Джейсон Момоа прокомментировал информацию о том, что он состоит в отношениях с актрисой Кейт Бекинсейл. Об этом 6 апреля пишет Spletnik.

Джейсон Момоа Gage Skidmore

В одном из интервью Момоа опроверг слухи о романе с Бекинсейл. «Это безумие. Я просто поговорил с женщиной о её стране (я был в Англии во время съемок «Аквамена 2»). Теперь все спрашивают: «Вы встречаетесь?». Ответ — нет, я просто проявил галантность, потому что девушка замерзла», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что на вечеринке после премии «Оскар-2022» Джейсон Момоа провёл вечер в компании Кейт Бекинсейл. Он предложил актрисе своё пальто, когда они стояли на улице — этот момент запечатлели папарацци, после чего появились слухи о романе звёзд.

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