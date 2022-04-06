Подгорица, 6 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Министр экономического развития Черногории Яков Милатович отметил, что в 2022 году ожидается полное восстановление туризма и уровня доходов, заложенного в бюджете на 2022 год.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

С умеренным оптимизмом в министерстве ожидают, что доходы составят 90−100% от того, что было достигнуто за рекордный 2019 год. По его словам, успешный зимний сезон является началом полного восстановления туризма в Черногории, сообщает RTCG.«Хотя один кризис сменялся другим, мы с умеренным оптимизмом ожидаем, что в этом году мы добьемся доходов, которые составят 90−100% от того, что было в рекордном 2019 году. Сотрудничество учреждений, совместное продвижение и открытие новых рынков — это наш шанс», — сказал министр на заседании координационного органа по подготовке и мониторингу туристского сезона.