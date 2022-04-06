Нижний Новгород, , 17:02 — REGNUM Нижегородский районный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного против экс-председателя правления «Радиотехбанка» Александра Степанова по многочисленным фактам злоупотребления полномочиями, передают местные СМИ.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвинение считает, что своими противозаконными действиями он нанёс ущерб обанкротившемуся банку на общую сумму в 2 млрд рублей.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах сотрудники банка «Радиотехбанка» при содействии обвиняемого оформили кредиты 30 фиктивным фирмам.

В деле также фигурирует покупка дорогих автомобилях в кредит по доверенностям в дилерских центрах в Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге и других российских городах.