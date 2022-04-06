Нижний Новгород, 6 апреля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Нижегородский районный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного против экс-председателя правления «Радиотехбанка» Александра Степанова по многочисленным фактам злоупотребления полномочиями, передают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Обвинение считает, что своими противозаконными действиями он нанёс ущерб обанкротившемуся банку на общую сумму в 2 млрд рублей.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах сотрудники банка «Радиотехбанка» при содействии обвиняемого оформили кредиты 30 фиктивным фирмам.

В деле также фигурирует покупка дорогих автомобилях в кредит по доверенностям в дилерских центрах в Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге и других российских городах.