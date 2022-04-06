Москва, , 17:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий проведение выборов среди вахтовиков, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предлагается формирование на участке, образованном в вахтовом поселке, участковой комиссии из числа работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий.

Для совершенствования процедуры голосования на таких участках законопроектом предусматривается дополнение перечня участков, на которых количество бюллетеней может быть увеличено, участками, на которых ожидается большое число избирателей, участников референдума, работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей, участников референдума по месту их временного пребывания. Также устанавливается возможность увеличения количества бюллетеней на участках, на которых ожидается большое число избирателей-вахтовиков и имеющих право на включение в список избирателей, участников референдума по месту их временного пребывания.

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