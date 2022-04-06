Белград, , 21:31 — REGNUM Муниципальные власти в сербской столице — Белграде должны сформировать оппозиционные партии. Такое мнение высказал 6 апреля лидер сербской партии «Двери» Бошко Обрадович.

Белград Bjoertvedt

По словам Обрадовича, эта переходная власть, которая просуществовала бы до общих муниципальных выборов в Сербии весной 2024 года, смогла бы решить многие вопросы, являющиеся ключевыми для развития Белграда.

Приоритетами оппозиции должно стать решение «транспортного хаоса, проблемы загрязнения воздуха и коррупции» в сербской столице, полагает политик.

«Это вопросы, которые находятся вне рамках наших идеологических разногласий, и вокруг этих вопросов мы можем и мы должны договариваться на благо сербской столицы и ее жителей», — процитировал слова Обрадовича официальный сайт партии «Двери».

Напомним, что в соответствии с результатами муниципальных выборов в Белграде, прошедших 3 апреля, правящая Сербская прогрессивная партия получила 38,1% голосов избирателей. На втором месте коалиция «Объединенные за победу Белграда» (21,3%), а на третьем — коалиция «Мы должны» (10,8%).