Хельсинки, 6 апреля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Грузовое сообщение с Россией решил прекратить финский железнодорожный оператор VR Group, говорится в опубликованном 5 апреля заявлении компании.

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Отмечается, что руководство компании 6 апреля решило остановить восточное грузовое сообщение, то есть работу с Россией.

Напомним, ряд западных компаний отказался работать в России на фоне санкций, которые Запад ввёл «из-за Украины», где ВС РФ проводят с 24 февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации.