Воронеж, 6 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Компетентные службы работают в Лискинском районе Воронежской области после инцидента днём 6 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Воронежской области

«В среду, 6 апреля, в Лискинском районе случился инцидент, не связанный с проведением специальной военной операции на Украине. На месте работают компетентные службы», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы жизни и здоровью местных жителей также нет. Ситуация находится на контроле у губернатора.

Ранее в СМИ появилась информация о падении неизвестного предмета в болоте в районе одного из населённых пунктов Лисинского района.