Москва, 6 апреля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл причину, по которой шоу «Маска» продолжает появляться в телеэфире. Об этом 6 апреля пишет портал «Культуромания».

Yv3010 Иосиф Пригожин

«Наверное, договоренности с производителями, с лицензиарами. Расходы там большие на проект. Вы представляете, какие там расходы на проект?», — заявил продюсер. Однако у поклонников проекта существует и другая версия: «Маску» продолжают выпускать, поскольку никто из участников съёмочного процесса не покинул Россию.

Напомним, что в конце февраля 2022 года стало известно о том, что федеральные телеканалы существенно сократят число развлекательных передач. Так, из эфира временно убрали такие программы, как «Вечерний Ургант», «Модный приговор» и многие другие.