Брюссель, , 16:57 — REGNUM В Североатлантическом альянсе не смогли разглядеть признаков пересмотра российских «планов по установлению контроля над территорией Украины», заявил 6 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД альянса.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, именно поэтому блок НАТО должен усиливать свою оборону и готовить длительные антироссийские санкции.

«НАТО не видит признаков того, что Россия изменила свои планы установления контроля над территорией Украины, поэтому альянс должен готовиться к долгому противостоянию. Необходимо крепить оборону, помогать Украине и вводить длительные санкции», — сказал Столтенберг.

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