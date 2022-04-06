Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону чиновники вместе с родителями решают вопрос с острой нехваткой школьных мест в микрорайоне Суворовский. Об этом 6 апреля сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

«Региональный минобр совместно с администрацией Ростова-на-Дону подготовили дорожную карту создания дополнительных школьных мест в Суворовском микрорайоне. В ней отражён пошаговый план действий для снятия остроты проблемы уже к началу следующего учебного года. В течение ближайшей недели отработаем финансовые механизмы всех решений», — написал глава региона в телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что родители младшеклассников, обучающихся в переполненной школе №75 в микрорайоне Суворовский, нашли варианты решения дефицита школьных мест. Один из вариантов решения вопроса — организация учебы детей в коммерческих зданиях микрорайона. Второй — приобретение модульного здания школы №75.

Ранее донским чиновникам донской губернатор поручил найти меры, которые помогут устранить дефицит школьных мест в микрорайоне Суворовский.

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