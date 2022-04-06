Приштина, , 17:02 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 6 апреля сообщило о том, что министр иностранных дел Косово Доника-Гервала-Шварц скрыла от общественности встречу с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики. Встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталье. Сам Малики сообщил об итогах встречи на своей странице в социальных сетях.

Израиль и Палестина © ИА REGNUM

В МИД Косово не ответили на запрос журналистов о причинах замалчивания встречи.

Тем временем, бывшая глава МИД Косово Мелиза Харадинай-Стубла завила, что подобная непрозрачность вредит отношениям между Косово и Израилем и долгосрочным интересам Косово на Ближнем Востоке.

Харадинай-Стубла подчеркнула, что у Косово нет моральных обязательств перед Палестиной, а потому скрывать встречу нет необходимости, несмотря на то, что она не принесла сближения.

5 апреля посол Палестины в Белграде заявил, что Палестина не признает Косово, тем более теперь, когда посольство Косово находится в Иерусалиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министра Косово пригласили в Израиль

Читайте развитие сюжета: Палестина не признает Косово, пока его посольство находится в Иерусалиме