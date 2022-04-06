Ровеньский район, , 17:02 — REGNUM Четыре гражданина Азербайджана задержаны при попытке незаконного перехода Государственной границы Российской Федерации в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Пограничники Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иностранцы пытались попасть в Россию недалеко от села Нижняя Серебрянка в Ровеньском районе. Причём ранее, в 2018 году, за нарушение миграционного законодательства они уже были административно выдворены за пределы РФ с последующим запретом на въезд.

Ровеньский районный суд отправил нарушителей в исправительную колонию общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.